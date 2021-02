Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.21

BANGKOK: Die Gewerkschaft der staatlichen Eisenbahn lehnt den Plan ab, nach Einweihung des neuen Hauptbahnhofs Bang Sue Grand Station den jetzigen Hauptbahnhof Hua Lamphong für Zugverbindungen zu schließen.

Suwit Kaewwan, Präsident der staatlichen Eisenbahnergewerkschaft (SRWU), schrieb in einem Brief an Verkehrsminister Saksayam Chidchob, Tausende Pendlern wären betroffen, wenn alle Zugverbindungen zur Station Hua Lamphong wie geplant im November eingestellt würden. „Wir würden es lieber sehen, wenn einige wenige Strecken beibehalten würden, um die Auswirkungen auf die Pendler zu reduzieren", sagte Suwit den Medien.

Die State Railway of Thailand (SRT) will alle Zugverbindungen im November dieses Jahres zur Bang Sue Grand Station verlegen. Dann wird der Bahnhof Hua Lamphong, der 105 Jahre in Betrieb ist, seine Rolle als Hauptknotenpunkt für den Bahnverkehr in der Stadt beenden. Die Zukunft des innerstädtischen Wahrzeichens bleibt ungewiss. Womöglich wird SRT Hua Lamphong als Museum erhalten.

Die Schließung wirft die Frage nach den Auswirkungen auf einige Pendler auf, da die Züge nach Bang Sue umgeleitet werden. Pendler, die in den westlichen Vororten leben, haben sich darauf verlassen, mit billigen Zugtickets zur Station Hua Lamphong zu fahren, die sich im zentralen Geschäftsviertel und in der Nähe von touristischen Sehenswürdigkeiten befindet. Laut Suwit ist Hua Lamphong mehr als nur ein großer Bahnhof, er habe auch einen kulturellen und historischen Wert, den die SRT nutzen könnte.

SRT-Gouverneur Niruj Maneepun gibt zu, dass einige Zugpendler betroffen sein würden. Die SRT wolle einen Notfallplan ausarbeiten, um die Auswirkungen zu verringern. Für 3.000 tägliche Pendler, die von der Station Makkasan nach Hua Lamphong fahren, könnte die Bahn Shuttle-Busse bereitstellen. Der jetzige Hauptbahnhof könnte vorübergehend als Zugdepot und Wartungsstation genutzt werden.