Von: Björn Jahner | 03.07.23

BANGKOK: Die thailändische Staatsbahn (SRT) möchte ihre Wartungs- und Produktionsanlagen für Lokomotiven in einem Umkreis von 200 km um Bangkok verlagern.

Der Gouverneur der SRT, Nirut Maneephan, teilte der Presse mit, dass die derzeitige Anlage im Makkasan-Gebiet zu einem gemischt genutzten Komplex ausgebaut werden soll – mit einem öffentlichen Park, einem SRT-Museum und einer Stadtstation für den Hochgeschwindigkeitszug, der die Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao verbindet.

Im Juni 2021 beauftragte die SRT das Joint Venture KUSIP für 210 Millionen Baht mit der Ausarbeitung eines Umzugsplans. Die Gruppe wird vom King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang geleitet und umfasst auch Utility Design Consultant, See Consult Engineering, Infra Group und Pro Concept Engineering. Sie hat 600 Tage Zeit, um an dem Projekt zu arbeiten.

Er führte fort, dass die Gruppe zwei Standorte vorgeschlagen habe. Einer davon ist ein 454 Rai großes SRT-Gelände an der Khao Chi Chan Junction Station im Bezrik Sattahip in der Provinz Chonburi nahe Pattaya.

Die Alternative ist ein 240-Rai-Gelände am Bahnhof Suphan Buri im Bezirk Mueang. Die Kosten für den Standort in Chonburi würden sich auf 8,2 Milliarden Baht belaufen, während die Erschließung des Standorts in Suphan Buri 8,1 Milliarden Baht kosten würde. Der Vorstand der SRT muss sich jedoch noch auf einen der beiden Standorte einigen.

Khun Nirut betonte, dass der Vorstand noch weitere Informationen benörige, z. B. über den Standort des Zentrums, die Kosten für die Umsiedlung von SRT-Mitarbeitern, die dort arbeiten müssen, und die künftigen Möglichkeiten, die das Grundstück bieten könnte, wenn es nicht nur als Wartungsdepot, sondern auch für kommerzielle Zwecke genutzt würde.

Der Vorstand wünschte sich mehr Standortoptionen und schlug vor, dass der Standort nicht weiter als 200 km von der Hauptstadt entfernt sein sollte. Der Standort müsse mindestens 200 rai groß sein, erklärte er. Laut Khun Nirut sei eine weitere Möglichkeit das SRT-Gelände am Bahnhof Chong Kae im Bezirk Takhli in Nakhon Sawan und am Bahnhof Lam Narai im Bezirk Chai Badan in Lop Buri.