Bahn streicht eine Reihe von Zugverbindungen

BANGKOK: Die staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) wird vom 30. April bis zum 1. Juni eine Reihe von Zugverbindungen wegen der sinkenden Zahl von Fahrgästen streichen, aber auch, um Covid-19 einzudämmen.

Züge, die am 30. April und 1. Mai ausfallen:



Nordroute: 7, 9, 107, 108, 111, 207, 209, 210



Nordöstliche Route: 21, 22, 23, 25, 71, 75, 139, 140, 145, 339, 340.419, 420, 423, 424, 422, 425, 439, 440



Südliche Route: 31, 37, 39, 43, 44, 83, 175, 176, 251, 252, 259, 485, 486



Stadtbahnen: 4302, 4303, 4308, 4314, 4315, 4316, 4317, 4320, 4321, 4322, 4323, 4326, 4327, 4340, 4341, 4346, 4347, 4381, 4382, 4384, 4385



Geführte Tourenzüge: 909, 910, 911, 912, 997, 998.



Züge, die vom 1. Mai bis 1. Juni ausfallen:



Nordstrecke: 8, 10, 112, 208



Nordöstliche Strecke: 24, 26, 72, 76, 146



Südliche Strecke: 32, 38, 40, 84, 260.



Die folgenden Fernverkehrszüge werden weiterhin verkehren:



Nordroute: 13, 14, 109, 102



Nordöstliche Strecke: 67, 68, 133, 134, 135, 136



Südroute: 85, 86, 167, 168, 171, 172, 255, 254, 257, 258.

Die SRT will die Fahrzeiten des Expresszuges Nr. 109 (Bangkok-Chiang Mai), bis auf Weiteres ändern. Der Zug fährt um 7 Uhr morgens in Bangkok ab und kommt um 21.10 Uhr in Chiang Mai an. Weitere Informationen gibt es über die SRT-Hotline 1690.