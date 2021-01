BANGKOK: Die staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) stoppt ab Dienstag 57 Nahverkehrsverbindungen, um eine weitere Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.

SRT-Gouverneur Niruj Maneepun sagte am Sonntag, die Zugstreichungen würden 13 Nahverkehrszüge auf der nördlichen Strecke, 18 auf den nordöstlichen Strecken, 12 in der südlichen Region und 14 östliche Züge betreffen. Die meisten der gestrichenen Züge beginnen am Bahnhof Hua Lamphong. Darunter sind einige bei Touristen beliebte Verbindungen, so nach Kanchanaburi und Hua Hin. Die Bahn hat bereits alle Sightseeing- und die meisten Langstreckenzüge vorübergehend gestoppt.