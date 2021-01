BANGKOK: Die staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) streicht ab sofort alle Wochenend-Sightseeing-Züge und setzt 30 reguläre Zugverbindungen ab Mittwoch bis Ende Februar aus. Mit der Einschränkung des Reiseverkehrs zwischen den Provinzen soll der Covid-19-Ausbruch im ganzen Land eingedämmt werden.

Der Gouverneur der State Railway of Thailand (SRT), Niruj Maneepun, ordnete an, dass alle 12 Züge, die an Wochenenden Tagesausflüge zum und vom Bahnhof Hua Lamphong anbieten, ab Samstag den Betrieb einstellen. Dazu gehören Züge nach Nam Tok zum Besuch des Wasserfalls Sai Yok in Kanchanaburi, zum Damm Pasak Jolasid in Lop Buri, nach Suanson Pradipat in Hua Hin und zur Station Ban Plu Ta Luang in der Nähe von Pattaya.



Weiter werden 30 reguläre Züge von und zu nördlichen, nordöstlichen und südlichen Zielen ab Mittwoch bis Ende Februar ausgesetzt. Darunter sind sechs Express- und Schnellzüge von und nach Chiang Mai und zwei Schnellzüge von und nach Denchai auf der Nordstrecke. Auf der nordöstlichen Strecke werden vier Expresszüge nach Ubon Ratchathani, vier Schnellzüge von und nach Ubon Ratchathani und vier Expresszüge nach Nong Khai gestrichen. Auf der südlichen Strecke streicht die SRT zwei Expresszüge von und nach Hat Yai, vier Expresszüge von und nach Surat Thani und zwei Expresszüge von und nach Trang, sowie zwei Schnellzüge von Hat Yai nach Sungai Kolok.



Passagiere, die Tickets gebucht haben, werden ihr Geld zurückerhalten. Für weitere Informationen können sie sich rund um die Uhr an den Kundenservice unter der Nummer 1690 wenden.