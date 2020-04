Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) nimmt den Betrieb auf mehreren Strecken wieder auf. Die Verbindungen waren vorübergehend eingestellt worden, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen.

Laut dem SRT-Gouverneur Nirut Maneephan verkehren derzeit nur 12 Züge in die nördlichen und östlichen Provinzen. Dadurch seien die Bahnsteige und Züge überfüllt, so dass die SRT nicht in der Lage sei, eine soziale Distanzierung zu ermöglichen. Deshalb würden acht weitere Züge zu ausgewählten Zielen eingesetzt. Es sind:

Zug Nr. 317 Bangkok-Lopburi Nr. 318 Lopburi - Bangkok Nr. 339 Bangkok - Kaeng Khoy Nr. 340 Kaeng Khoy - Bangkok Nr. 379 Bangkok - Hua Ta Khe Nr. 380 Hua Ta Khe - Bangkok Nr. 389 Bangkok - Chachoengsao Nr. 390 Chachoengsao - Bangkok