Von: Björn Jahner | 31.12.22

BANGKOK: Die Bahn stellt auch dieses Jahr an den Neujahrsfeiertagen ein beliebtes Verkehrsmittel für viele Thailänder dar. Am Donnerstag (29. Dezember 2022) nutzten rund 89.000 Fahrgäste die Züge, am Freitag (30. Dezember 2022) waren es etwa 70.000.

Nach Angaben des Büros für Öffentlichkeitsarbeit der State Railway of Thailand (SRT) verzeichnete die Nordostbahn am Donnerstag die meisten Fahrgäste (25.408), gefolgt von der Südbahn (25.327), der Nordbahn (21.677), der Ostbahn (10.834), der Mahachai-Bahn (5.936) und der Mae-Khlong-Bahn (684).

Am Donnerstag wurden drei zusätzliche Züge in Betrieb genommen, zwei für die Nordostbahn und einer für die Nordbahn. Außerdem wurden alle Züge mit mehr Waggons bestückt, damit die SRT die Zahl der Fahrgäste bewältigen kann.

Obwohl die Bang Sue Grand Station der neue Bangkoker Hauptbahnhof ist, ziehen es viele Fahrgäste vor, am alten Hua-Lamphong-Bahnhof umzusteigen, da dieser zentral gelegen und bequemer ist.

Der Bahnhof war am Donnerstag überfüllt mit Fahrgästen, von denen viele mit ihrem Gepäck auf dem Boden der Haupthalle saßen, während sie darauf warteten, ihre Züge für die Reise in ihre Heimatprovinzen zum Neujahrsfest zu besteigen.

Reisende im Mo Chit Northern Bus Terminal. Foto: epa/Narong Sangnak

Ein Fahrgast erzählte Reportern, dass er die Bahn den Bussen vorziehe, weil sie sicherer und bequemer sei und es keine Staus gebe. Außerdem könne er auf der Strecke die schöne Aussicht genießen.



Phol Wetchakarn, der Leiter der Abteilung für Betriebsstandards und Sicherheit der SRT, sagte, dass man während der Neujahrsfeiertage dafür gesorgt habe, dass keine Fahrgäste an den Bahnhöfen festsitzen.

Während der 7-tägigen Neujahrsferien vom 29. Dezember 2022 bis zum 4. Januar 2023 sei die SRT in der Lage, bis zu 100.000 Fahrgäste pro Tag zu befördern.

Unterdessen schätzt der staatliche Busbetreiber Transport Company damit, dass am Freitag etwa 43.000 Fahrgäste mit dem Bus von Bangkok in andere Provinzen gefahren sind, während es am Donnerstag und Mittwoch etwa 60.000 waren. Am Donnerstag wurden mehr als 3.900 Busfahrten durchgeführt.