Baerbock in Südkorea - Besuch an der Demilitarisierten Zone

PEKING: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Samstag von China nach Südkorea. Auf der zweiten Station ihrer Asienreise will die Grünen-Politikerin bei dem Antrittsbesuch in der Hauptstadt Seoul mit Außenminister Park Jin sprechen. Nach ihrer Ankunft war ein Besuch der Demilitarisierten Zone (DMZ) an der Grenze zu Nordkorea geplant. Fast die Hälfte der knapp 52 Millionen Einwohner Südkoreas wohnt in der Metropolregion rund um Seoul, die in der Nähe dieser Grenze liegt.

Südkorea ist die zehntgrößte Volkswirtschaft und die siebtgrößte Exportnation der Welt. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Nordkorea hatte nach Angaben der Bundesregierung im vergangenen Jahr 35 Raketentestserien mit insgesamt mindestens 60 Raketen vorgenommen - darunter auch vier Tests von Interkontinentalraketen.

Vor dem Flug nach Südkorea will Baerbock zum Abschluss ihrer Gespräche in Chinas Hauptstadt Peking den obersten Außenpolitiker und früheren Außenminister Wang Yi treffen. Bei dem Gespräch dürfte die Rückendeckung Chinas für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Lage um Taiwan sowie die Menschenrechte in China eine Rolle spielen. Am Freitag hatte sich Baerbock mit Außenminister Qin Gang und dem stellvertretenden Präsidenten Han Zheng getroffen.

Im Anschluss wollte sich Baerbock in Peking noch über die Arbeit im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Volkswagen informieren. Dort werden seit 2013 Produkte für alle VW-Marken entwickelt. Im Mittelpunkt stehen neben Innenausstattung und Fahrzeugsicherheit auch E-Mobilität und Konnektivität. Bei dem Besuch sollte China-Vorstand Ralf Brandstätter die Ministerin begleiten.

Der Volkswagen-Konzern war wegen eines Werkes in der Region Xinjiang in die Kritik geraten. Brandstätter hatte nach einem Besuch dort Ende Februar erklärt, man wolle an dem Standort festhalten. Man nehme die kritischen Berichte sehr ernst. Demnach soll es in der chinesischen Westprovinz eine systematische Unterdrückung der muslimischen Uiguren geben. Brandstätter hatte betont, man habe keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in dem Werk.

Ein Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte hatte 2022 von schwerwiegenden Verstößen in der Gegend gesprochen. Auch nach Auffassung mancher Nichtregierungsorganisationen sind gravierende Verletzungen elementarer Rechte dokumentiert. So soll es etwa Umerziehungslager geben, in denen Uiguren misshandelt werden.