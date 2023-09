Baerbock gelassen nach Chinas Protesten - Botschafterin einbestellt

NEW YORK/PEKING: Nachdem die Außenministerin den chinesischen Staatschef Xi Jinping als Diktator bezeichnet hat, hagelt es Protest aus Peking. Annalena Baerbock nimmt denkbar knapp Stellung.

Außenministerin Annalena Baerbock hat gelassen auf chinesische Kritik reagiert, nachdem sie Staats- und Parteichef Xi Jinping als Diktator bezeichnet hatte. Auf die Frage, ob sie schon ein offizieller Protest aus Peking erreicht habe und wie sie reagiere, antwortete die Grünen-Politikerin am Montag am Rande der UN-Woche in New York: «Ich habe das zur Kenntnis genommen.» Auch auf Nachfrage wollte sich Baerbock nicht ausführlicher äußern.

China hatte Baerbocks Charakterisierung von Xi als Diktator als politische Provokation zurückgewiesen. «Die Äußerungen der deutschen Seite sind extrem absurd, verletzen Chinas politische Würde ernsthaft und sind eine offene politische Provokation», sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Mao Ning, in Peking. China widerspreche dem, was die deutsche Seite gesagt habe, und habe sich über diplomatische Kanäle deswegen an Deutschland gewandt.

Die chinesische Regierung hatte die deutsche Botschafterin Patricia Flor als Reaktion auf die Äußerungen Baerbocks bereits am Sonntag einbestellt. Das bestätigte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montagabend. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Baerbock hatte sich am 14. September während ihrer Texas-Reise in einem Interview des US-Fernsehsenders Fox News zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine geäußert. Mit Blick auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin sagte sie damals: «Wenn Putin diesen Krieg gewinnen würde, was wäre das für ein Zeichen für andere Diktatoren auf der Welt, wie Xi, wie den chinesischen Präsidenten?» Die Grünen-Politikerin fügte hinzu: «Deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Freiheit und Demokratie müssen gewinnen.»

Auch US-Präsident Joe Biden hatte Xi Jinping in der Vergangenheit schon als «Diktator» bezeichnet, zuletzt im Juni. Die kommunistische Führung in Peking reagierte darauf ebenfalls empört und sprach von einer Provokation.

Baerbock hatte Peking vor fast genau einem Jahr ebenfalls mit Äußerungen über China in den USA gegen sich aufgebracht - mit Kritik an Chinas Drohgebärden gegenüber Taiwan. Damals hatte sie am Rande einer Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags gesagt, man akzeptiere nicht, «wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt - und das gilt natürlich auch für China.» Ein Vertreter des chinesischen Außenministeriums sprach damals von «falschen Kommentaren» Baerbocks. Die Taiwan-Frage sei eine «innere Angelegenheit Chinas».

Schon früher hatte es Botschafter-Einbestellungen China gegeben: Anlässlich des Besuchs von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in Taiwan und nach der G7-Außenminister-Erklärung zu Taiwan im August 2022.