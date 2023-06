Baerbock an Algerien: «Russland als Aggressor beim Namen nennen»

BERLIN: Nach einem Besuch von Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune in Moskau hat Außenministerin Annalena Baerbock darauf gedrängt, Russland in dessen Krieg gegen die Ukraine als Angreifer zu benennen.

Russland müsse als «Aggressor beim Namen genannt» werden, sagte Baerbock am Donnerstag nach einem Treffen mit ihrem algerischen Amtskollegen Ahmed Attaf in Berlin. Algerien und Deutschland lägen hier «sehr weit auseinander». Deutschland habe aus nächster Nähe erlebt, wie Russland grundlos sein europäisches Nachbarland «von heute auf morgen» angegriffen habe.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Tebboune vor einer Woche in Moskau zum Staatsbesuch empfangen. Die beiden unterzeichneten dabei eine Erklärung über eine «vertiefte strategische Partnerschaft» ihrer Länder, wie die algerische Staatsagentur APS nach dem Treffen im Kreml berichtete.

Algerien ist flächenmäßig das größte Land Afrikas. Die Beziehungen mit Moskau reichen Jahrzehnte zurück. Mit russischer Hilfe baute Algerien nach seiner Unabhängigkeit 1962 sein Waffenarsenal auf. Seit 2002 kommen etwa drei Viertel der Waffenimporte aus Russland. Auch nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine gab es Berichte über gemeinsame Militärübungen und Treffen von Militärs beider Länder. Vergangenes Jahr unterzeichneten beide Länder laut Berichten einen Rüstungsdeal in Milliardenhöhe.

Seit Russlands Krieg in der Ukraine steckt Algerien in einem Dilemma. Algier will seine engen Bindungen mit Moskau nicht gefährden und auf der Weltbühne zugleich eine ausgewogene Haltung einnehmen, etwa bei UN-Abstimmungen zum Krieg in der Ukraine. Algerien hat sich seit Kriegsbeginn verstärkt als Gaslieferant für Europa positioniert und ist dabei etwa einer der wichtigsten Lieferanten für Italien.

In Berlin sagte Attaf am Donnerstag, die Unterschiede bei den Ansichten Algeriens und Deutschlands seien «nicht so groß». Beide Länder würden «gleiche Werte und gleiche Prinzipien vertreten», etwa die Achtung der UN-Charta. Mit Blick auf die Ukraine hätten Berlin und Algier aber möglicherweise «unterschiedliche Ansichten, was den Weg zur Lösung betrifft».