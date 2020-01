Von: Redaktion DER FARANG | 14.01.20

KUALA LUMPUR (dpa) - Badminton-Weltmeister Kento Momota ist bei einem Autounfall in Kuala Lumpur verletzt worden.



Der 25 Jahre alte Japaner, der am Sonntag die mit 400.000 US-Dollar dotierten Malaysia Masters gewonnen hatte, sei am Montagmorgen (Ortszeit) auf dem Weg zum Flughafen in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem der Fahrer tödlich verletzt wurde, teilte der Badminton-Weltverband (BWF) mit.

Momota befinde sich in einem «stabilen Zustand». Im Auto saßen den Angaben zufolge auch zwei japanische Betreuer und ein Turnier-Offizieller. Der zweifache Weltmeister Momota, der als Topfavorit für die Olympischen Spiele gilt, habe verschiedene Verletzungen im Gesicht erlitten und werde im Krankenhaus medizinisch versorgt, hieß es in der Verbandsmitteilung weiter.