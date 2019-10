Badminton-Ass von Doping freigesprochen

Von: Redaktion DER FARANG | 12.10.19

BANGKOK: Obwohl ein Doping-Test positiv ausfiel, hat die Badminton World Federation (BWF) Thailands Badminton-Ass Ratchanok Intanon von Doping freigesprochen.

Die derzeit Fünfte der Weltrangliste war im April außerhalb eines Wettbewerbs getestet worden. Doch Ratchanok konnte nachweisen, dass die geringe Menge der verbotenen Substanz Clenbuterol mit Fleisch zusammenhing, das sie in einem Grillrestaurant gegessen hatte. Clenbuterol wurde in mindestens acht Proben entdeckt, die in dem Restaurant entnommen wurden. Es wurde kein Verschulden oder keine Nachlässigkeit der Sportlerin festgestellt, deshalb wurde ihr keine Sperrfrist auferlegt. Von den Dopingvorwürfen befreit, kann sie sich voll und ganz auf ihr Training und auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio konzentrieren.