Von: Björn Jahner | 23.10.22

PATTAYA: Vor den Toren Pattayas wurde am 12. Oktober 2022 der Wasserpark „Columbia Pictures Aquaverse“ eröffnet. Der weltweit erste Filmthemenwasserpark von Columbia Pictures befindet sich in der Gegend von Bang Saray, nur 20 Minuten von Pattaya-City entfernt. Der Park ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und heißt Kunden aller Altersgruppen willkommen.

Columbia Pictures Aquaverse wurde am 12. Oktober 2022 unter dem Vorsitz von Liakat Dhanji, CEO und Vorsitzender von Amazon Falls, und Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet feierlich eröffnet.

Spaß für die ganze Familie

Laut Khun Laikat bietet der Wasserpark unterhaltsame Themenwelten, die sowohl Wasser- als auch Landspiele anbieten, sowie Live-Shows, Restaurants, hübsche Merchandise-Shops und einen großen Whirlpool.

Columbia Pictures Aquaverse in Bang Saray ist eine einmalige Kombination aus Film- und Wasserpark.

Pattayas Bürgermeister schwärmte gegenüber der Presse: „Columbia Pictures Aquaverse ist eine neue Weltklasse-Attraktion in Pattaya, die mehr Reisende aus dem Ausland nach Thailand locken wird. Der Wasserpark sieht fantastisch aus und ist einzigartig. Ich möchte jeden einladen, hier einmal im Leben Urlaub zu machen.“

Die Preise für die Eintrittskarten variieren, und im Rahmen der großen Eröffnung werden derzeit zahlreiche Sonderaktionen angeboten.

Weltneuheit „Slimer Speed Racer“

Der Park bietet Themenbereiche mit Filmen wie „Zombieland“, „Ghostbusters“, „Hotel Transylvania“, „Bad Boys“, „The Emoji Movie“, „Jumanji“ und anderen. Der Themenbereich „Ghostbusters“ bietet z.B. den „Slimer Speed Racer“. Die actionreichen Wasserrutsche soll nach Aussage des Betreibers eine Weltneuheit sein. Im Themenbereich „Zombieland“ warten mit „Zombie Chase“ und „Beast“ zwei High-Speed Rutschen auf die Besucher, letztere ist mit ihrem 18-Meter hohen freien Fall eine der höchsten Wasserattraktionen in Asien. Wer Entspannung sucht, findet sie im 335 Meter langen „Lazy River“, der sich durch den Park schlängelt.

Die Besucher planschen durch großartige Filme wie „Ghostbusters“ „Jumanji“ oder „Zombieland“.

Der Wasserpark ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet und bietet Attraktionen für beide Geschlechter, von Nervenkitzel-Fahrgeschäften wie „Drop Slides“ über einen riesigen Kinderbereich bis hin zu einem riesigen Wellenbad mit einer Bühne für Live-Shows. Der Park verfügt auch über einen abwechslungsreichen Food-Court mit einer großen Auswahl an thailändischen und internationalen Gerichten.

Columbia Pictures Aquaverse befindet sich in der Nähe des weltbekannten Nong Nooch Garden an der Sukhumvit Road in Bang Saray. Weitere Informationen erfahren Sie bei Columbia Pictures Aquaverse.