Von: Sam Gruber | 27.05.18

KOH SAMUI: Die (nicht bei allen) beliebte RTL-Serie „Bachelor in Paradise“ wurde jüngst auf Koh Samui gedreht.



Für die zweite Staffel, die seit 9. Mai läuft, hatte das TV-Team alle Kandidaten nach Chaweng gebeten und dort mehrere Tage lang produziert. Über das Hotel wurde Stillschweigen vereinbart, bei einem Werbetrailer ist Moderator Florian Ambrosius jedoch am weißen Sandstrand Chawengs zu sehen, in einem Luxushotel direkt am Beach. Für Koh Samui als Drehort ist ungeachtet der Wertschätzung von Bachelor die Serie mit Millionen von Zuschauern eine sehr gute Werbung, zumal das Filmteam zwischendurch die schöns­ten Seiten der Insel präsentiert.