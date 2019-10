Von: Björn Jahner | 25.10.19

PATTAYA: Mit Ekaterina Derzhavina ist im November eine der am meis­ten gefeierten und preisgekrönten russischen Pianistinnen ihrer Generation in Europa zu Gast im Eelswamp. Klassikfans dürfen sich auf zwei außergewöhnliche Konzerte freuen, die in dieser Form in Pattaya einzigartig sein dürften.

Der erste Auftritt erfolgt am Freitag, 8. November um 18 Uhr. Auf dem Programm stehen Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen. Das zweite Konzert findet am Sonntag, 10. November um 17 Uhr statt. Aufgeführt werden Werke vom „Il Maestro e lo Scolare“ – von Meister Haydn und seinem Schüler Beethoven. Tickets sind für 1.200 Baht (für ein Konzert) und 2.000 Baht (für beide Konzerte) ausschließlich im Vorverkauf erhältlich.



Reservierungen werden per E-Mail an asiachart@hotmail.com oder telefonisch unter der Rufnummer 038-069.681 entgegengenommen. Das Eelswamp befindet sich in der 29 Soi Suksomboon in Nong­plalai. Anfahrt und Standort auf Google Maps: https://bit.ly/31uPQva. Weitere Infos: https://bit.ly/2o83h6C.