AYUTTHAYA: Der Bezirk Bang Ban in der Provinz Ayutthaya in der Zentralregion des Landes steht seit fast einer Woche unter Wasser, nachdem in den Flüssen Chao Phraya und Pasak Jolasid in Vorbereitung auf starke Regenfälle die Abflussmengen erhöht wurden.

Der größte Teil Thailands wird seit August von schweren Regenfällen heimgesucht, die von tropischen Stürmen verursacht wurden.

Die historische Königsstadt Ayutthaya und ihre alten Ruinen sind am stärksten gefährdet, da sowohl der Chao Phraya als auch der Pasak durch die Stadt fließen und häufig über die Ufer treten.

Abflüsse flussaufwärts und die erhöhte Abflussmenge der Staudämme sorgten dafür, dass Ayutthaya und seine historischen Ruinen weitflächig überschwemmt wurden.

Obwohl der Pasak-Jolasid-Damm seine Abflussmenge bereits wieder reduziert hat, sind viele Gebiete in Ayutthaya immer noch überschwemmt. Alle 16 Unterbezirke von Bang Ban stehen unter Wasser, und mehr als 8.000 Haushalte in 110 Dörfern sind schwer betroffen.

Insgesamt wurden in 14 der 16 Bezirke Ayutthayas Überschwemmungen gemeldet, von denen mehr als 66.000 Haushalte in 963 Dörfern schwer betroffen sind. Die Überschwemmungen haben Berichten zufolge mehr als 13.000 Hektar Ackerland beschädigt.