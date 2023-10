Von: Björn Jahner | 18.10.23

AYUTTHAYA: Mehr als 2.000 Läufer aus aller Welt verbanden am Sonntagmorgen (15. Oktober 2023) in der UNESCO-Weltkulturerbestätte Ayutthaya sportlichen Nervenkitzel mit kultureller Erkundung.

Der „Ayutthaya Run Run – Fun with History“ wurde gemeinsam von China Daily, der Phra Nakhon Si Ayutthaya Young Entrepreneur Chamber of Commerce und der RVi Group veranstaltet.

Die Veranstaltung umfasste drei Strecken inmitten der prächtigen Ruinen von Siams alter Hauptstadt – einen 21 km langen Halbmarathon, einen 10-km-Lauf und einen 6 km langen „Fun Run“.

Teilnehmer aus China, Singapur, Neuseeland, Südafrika, Myanmar, Thailand und anderen Ländern liefen durch vier Jahrhunderte glorreicher Geschichte, während sie die atemberaubenden Sehenswürdigkeiten bestaunten.

Ayutthaya – 1350 als zweite Hauptstadt des siamesischen Königreichs gegründet – wurde 1991 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Am Sonntag versammelten sich die Läufer an der Startlinie am alten Rathaus und liefen dann an historischen Stätten wie Wat Kasatrathiraj, Wat Lokayasutharam, Wat Mahathat und Wat Phra Ram vorbei.

„Ich war so aufgeregt, an einer so wunderbaren Veranstaltung teilzunehmen, die einen gesunden Lebensstil, kulturelles Wissen und Freundschaft fördert", sagte Amornrat, 68, die eine Stunde aus der Provinz Saraburi angereist war, um an dem 10-km-Lauf teilzunehmen.

„Ich habe im Alter von 60 Jahren mit dem Laufen begonnen. Für einen gesunden Lebensstil mit Sport und Spaß ist es meiner Meinung nach nie zu spät, damit anzufangen. Wir wollen mehr von diesen Veranstaltungen, die unser Land mit der Welt verbinden“, schwärmte sie.

Foto: The Nation

Nach der weltweiten Unterbrechung durch Covid-19 war die Veranstaltung die erste ihrer Art, die in Ayutthaya organisiert wurde, einst ein Zentrum der globalen Diplomatie und des Handels in Südostasien.

„Da Laufen zu einem beliebten Trend geworden ist, werden wir weiterhin eine gesunde Lebensweise durch Veranstaltungen mit Elementen aus Sport, Geschichte und Kunst fördern“, sagte Zhou Li, stellvertretender Chefredakteur der China Daily Group und Herausgeber und Chefredakteur von China Daily Asia Pacific.

„China und Thailand verbindet eine historische Freundschaft und langfristige Partnerschaft. Wir hoffen, dass die Veranstaltung als Brücke dienen kann, um Menschen aus China und Thailand sowie aus anderen Ländern zu verbinden und den Austausch und die Kommunikation weiter zu fördern“, sagte er.

Zur Feier des 48. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Thailand und China wurde an der 4,8-Kilometer-Marke ein „Selfie-Point“ eingerichtet, an dem die Läufer Fotos schießen konnten.

„Dies ist ein unvergessliches Erlebnis. Entlang der Strecken mit den beeindruckenden historischen Stätten sahen wir Menschen in den unterschiedlichsten Kostümen, die verschiedene Länder und Regionen repräsentierten“, sagte Leung Wai-shing, ein Student aus Hongkong, der an der Beijing University in Peking studiert.

Die Teilnahme an dem 6-km-Spaßlauf bot eine großartige Gelegenheit, eine reiche Vielfalt an Kulturen zu sehen, die aufeinandertrafen, sagte er.

Der Reinerlös des Laufs wird zur Unterstützung der Watprasatthon School in Ayutthayas Bezirk Bang Ban gespendet, der von Überschwemmungen betroffen ist.

„Wir freuen uns, dass wir eine solche Veranstaltung in Ayutthaya unterstützen können. Einige Läufer sind sehr erfahren, andere wiederum sind Amateure. Doch alle Teilnehmer engagieren sich leidenschaftlich für Sport und Wohltätigkeit“, betonte Niwat Rungsakorn, Gouverneur der Provinz Ayutthaya.

„Die Veranstaltung generierte nicht nur Geld für die Schule, sondern trug auch zur lokalen Wirtschaft und zum Tourismus bei. Sie zog viele ausländische Teilnehmer an und förderte den Austausch zwischen den verschiedenen Nationen, was sehr ermutigend ist“, fügte er hinzu.

Mehr als 200 Läuferinnen und Läufer aus sieben verschiedenen Altersgruppen erhielten Medaillen und Sonderpreise, unter anderem für das beste Kostüm. Die ersten 100, die ihren QR-Code scannten und auf Facebook posteten, erhielten ebenfalls eine Erinnerungsmedaille.

„Der Lauf ist die erste große öffentliche Veranstaltung nach der Pandemie, die zeigt, dass sich die Wirtschaft erholt“, sagte Patcharabooon Sublom, Präsident der Handelskammer für junge Unternehmer in Ayutthaya.