Von: Björn Jahner | 13.10.23

Foto: The Nation

AYUTTHAYA: Mehr als 10.000 Haushalte in der Provinz Ayutthaya in der thailändischen Zentralebene wurden überflutet, weil der Chao-Phraya-Damm flussaufwärts die Abflussmenge erhöht hat.

Der Chao-Phraya-Fluss, der Noi-Fluss und die Kanäle in der alten Stadt verzeichneten einen erhöhten Wasserstand, was zu Überschwemmungen in Gebieten außerhalb der Dämme führte.

Acht der 16 Bezirke Ayutthayas wurden am Donnerstag (12. Oktober 2023) überflutet, insgesamt waren 10.379 Haushalte betroffen, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Die acht betroffenen Bezirke sind Sena, Bang Ban, Phak Hai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Bang Sai, Bang Zai, Bang Pahan und Maha Rat.

Die landwirtschaftlichen Flächen in diesen Bezirken sind nach tagelangen Regenfällen ebenfalls stark überschwemmt.

Der Chao-Phraya-Damm in der Provinz Chainat ließ am Donnerstag weiterhin große Mengen Wasser ab, und zwar 1.600 Kubikmeter pro Sekunde. Dadurch stiegen die Pegel des Chao Phraya, des Noi-Flusses und der Kanäle in Ayutthaya zwischen 0,20 und 0,80 Meter.

Foto: The Nation

Die meisten Häuser in den Ufergebieten stehen auf Stelzen – eine traditionelle Methode, um mit saisonalen Überschwemmungen in Ayutthaya umzugehen. Die Überschwemmungen erschweren jedoch das tägliche Leben der Bewohner, die ihre Dörfer verlassen müssen, um zur Arbeit oder zur Schule zu gelangen. Viele Dorfbewohner ziehen es vor, mit dem Boot statt mit dem Auto zu fahren, vor allem in den stark überfluteten tiefer gelegenen Gebieten.

Damrong Kongsombat, ein Kamnan aus dem Tambon Hua Wiang, sagte, dass das Hochwasser in seiner Dorfgruppe täglich ansteigt und dass die örtlichen Behörden begonnen haben, das Hochwasser in traditionelle Wasserrückhaltegebiete umzuleiten.

Er sagte, dass mehr als 800 der rund 1.100 Haushalte in seinem Tambon überflutet wurden, was hauptsächlich auf überlaufende Wasserwege zurückzuführen ist.

„Das tägliche Leben der Menschen ist schwieriger geworden. Die Straßen sind überflutet, so dass es schwieriger ist, in die Dörfer und aus den Dörfern zu fahren. Die Menschen müssen mit dem Boot statt mit dem Auto fahren“, erklärte er.

Ayutthaya, die alte siamesische Hauptstadt, liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Bangkok.