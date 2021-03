Ayutthaya gedenkt des Muay-Thai-Meisters

Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.21

AYUTTHAYA: Die Provinz Ayutthaya lädt am Mittwoch, 17. März, zum Nai-Khanom-Tom-Tag ins Provinzstadium ein.

Die Veranstaltung erinnert an den Sieg des Häftlings Nai Khanom Tom, einem berühmten Muay-Thai-Box-Meister, gegen burmesische Boxer in einem Turnier im Palast von König Mangra am 17. März 1774. König Mangra war so beeindruckt, dass er Berichten zufolge bemerkte: „Jeder Teil des Siamesischen ist mit Gift gesegnet. Selbst mit seinen bloßen Händen kann er neun oder zehn Gegner fällen." König Mangra gewährte Nai Khanom Tom und seinen thailändischen Mitgefangenen nach diesem Sieg die Freiheit.

Später erhob König Taksin den 17. März eines jeden Jahres zum Nai-Khanom-Tom-Tag, um den Muay-Thai-Meister zu feiern. Einwohner von Ayutthaya gedenken des Helden an seinem Denkmal im Stadion der Provinz.