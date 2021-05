Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.21

Architektenentwurf des geplanten neuen Bahnhofs in Ayutthaya.

BANGKOK/AYUTTHAYA Das Verkehrsministerium will das Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekt von Bangkok nach Nong Khai vorantreiben und versucht, ein Problem mit dem Bau eines neuen Bahnhofs in Ayutthaya zu lösen.

Auf einer Sitzung eines Komitees für die Entwicklung des thailändisch-chinesischen Eisenbahnprojekts wurde vereinbart, sicherzustellen, dass der Bau des Bahnhofs in Ayutthaya in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Nationalen Komitees für die Welterbekonvention erfolgt.

Das Nationale Komitee für die Welterbekonvention hat im vergangenen Dezember die Staatsbahn angewiesen, die Auswirkungen des Projekts auf die historischen Stätten in Ayutthaya zu verringern und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Bahn für die Fahrgäste einfach zu benutzen ist. Ein Arbeitsteam soll den neuen Bahnhof in Ayutthaya so gestalten, dass er den historischen Wert desjenigen, den er ersetzt, widerspiegelt.

Pratheep Pengtako, der Generaldirektor des Ministeriums, sagte, dass der existierende Bahnhof zwar nicht Teil von Ayutthayas innerem historischen Bezirk sei, der als UNESCO-Weltkulturerbe deklariert wurde, dass er aber eine tiefe historische Bedeutung habe, da er während der Herrschaft von König Rama V. gebaut wurde, als die Eisenbahn im Lande eingeführt wurde. Die Planer sagen, dass die Hochgeschwindigkeitsstrecke von Bangkok über Nakhon Ratchasima nach Nong Khai den Bau eines neuen Bahnhofs in Ayutthaya erfordert, um den Anforderungen der kommerziellen Entwicklung gerecht zu werden. Der neue Bahnhof soll den Status der Stadt als Weltkulturerbe nicht beeinträchtigen.

Die 253 Kilometer lange erste Phase des Projekts von Bangkok nach Nakhon Ratchasima, dessen Kosten auf 179,41 Milliarden Baht geschätzt werden, kommt gut voran, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul. Die Strecke wird sechs Stationen haben: Bangkok (Bang Sue), Don Muang, Ayutthaya, Saraburi, Pak Chong und Nakhon Ratchasima.

Außerdem wurde auf der Sitzung die Einrichtung von drei Unterausschüssen beschlossen: einer zur Beschleunigung der Umsetzung des Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekts, ein weiterer zur Entwicklung der grenzüberschreitenden Konnektivität und des Eisenbahnverkehrs von Nong Khai nach Vientiane in Laos und ein dritter zur Verbesserung anderer Verkehrssysteme zur Unterstützung des Hochgeschwindigkeitsprojekts.