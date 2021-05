BANGKOK: Eine Tochtergesellschaft des französischen Versicherungsunternehmens AXA wurde von einer Ransomware-Attacke getroffen, die den Betrieb in Thailand und mehreren anderen asiatischen Ländern beeinträchtigte.

„Asia Assistance wurde kürzlich Opfer eines gezielten Ransomware-Angriffs, der sich auf den IT-Betrieb in Thailand, Malaysia, Hongkong und auf den Philippinen auswirkte. Auf bestimmte Daten, die von Inter Partners Asia (IPA) in Thailand verarbeitet werden, wurde zugegriffen", hieß es in einer Erklärung von AXA. Das Unternehmen will alle betroffenen Firmenkunden und Einzelpersonen benachrichtigen.



Laut der „Financial Times“ wurden drei Terabytes an Daten gestohlen. Die Cybersicherheitsseite Data Breach Today berichtete, dass einige der kompromittierten Daten ID-Card, Bankkontoauszüge, medizinische Berichte von Kunden einschließlich Dokumenten, die sexuelle Gesundheitsdiagnosen offenlegen, Antragsformulare, Zahlungsaufzeichnungen, Verträge und medizinische Berichte über HIV, sexuell übertragbare Krankheiten und andere Krankheiten umfassen.