AWC will 12 Hotels übernehmen

Von: Björn Jahner | 26.06.19

BANGKOK: Die Asset World Corporation (AWC), ein Immobilienentwickler der TCC-Gruppe von Charoen Sirivadhanabhakdi, wird voraussichtlich 12 Hotels in Thailand für einen nicht genannten Betrag kaufen, um mehr wiederkehrende Einnahmen aus Hospitality-Immobilien zu generieren.

Wallapa Traisorat, Vorstandsvorsitzende und Präsidentin, erklärte in der „Bangkok Post“, dass das Gastgewerbe eines der beiden AWC-Kerngeschäfte neben Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien sei. Das Hotelgeschäft soll landesweit ausgebaut werden, um vom boomenden Tourismussektor zu profitieren. So besuchten im Jahr 2018 mehr als 38 Millionen ausländische Touristen das Königreich.

Zu den 12 zur Übernahme in Betracht gezogenen Hotels gehören sowohl bestehende als auch neu geplante Häuser. Dazu zählen das Holiday Inn Express Bangkok Sathorn und Bangkok Marriott Hotel The Surawongse, das Phuket Marriott Resort & Spa Naiyang Beach und das Grand Sole Hotel auf Phuket, das Banyan Tree Jomtien Pattaya sowie das Imperial Mae Ping Hotel und das Pornping Tower Hotel in Chiang Mai. Renoviert werden The Metropole Hotel Phuket und das The Imperial Boat House Resort auf Koh Samui; neu errichtet das Bangkok Marriott The Asiatique, Innside Bangkok Sukhumvit und Banyan Tree Krabi.