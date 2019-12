Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.19

BANGKOK: Das an der Börse gelistete Unternehmen Asset World Corp.

(AWC) hat für die Gestaltung des Areals Asiatique The Riverfront am Fluss Chao Phraya neben thailändischen Architekten das renommierte Architekturbüro Adrian Smith + Gorden Gill Architecture aus Chicago mit ins Boot genommen. AWC, der Immobilienarm der TCC Group des Milliardärs Charoen Sirivadhanabhakdi, will in den Komplex 30 Milliarden Baht investieren. Geplant sind ein Fünf-Sterne-Hotel mit 800 Zimmern und ein Sechs-Sterne-Hotel, beide für Marriott International, Apartments, Geschäftsflächen und auf einem Turm eine Aussichtsplattform. Der etwa 100 Stockwerke hohe Turm soll womöglich der höchste in Bangkok werden. Adrian Smith + Gorden Gill Architecture hat neben zahlreichen bekannten Projekten mit Burj Khalifa in Dubai und dem Jeddah Tower in Saudi-Arabien zwei der höchsten Gebäude weltweit entworfen.