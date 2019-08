Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.19

BANGKOK: Mit 40 Milliarden Baht will die Asset World Corporation (AWC), der Immobilienarm der TCC-Gruppe von Charoen Sirivadhanabhakdi, in drei Jahren 13 Hotels fertigstellen.

Die 13 Immobilien entfallen auf vier Hauptkategorien: Hotels für Mice (Tagungen, Incentives, Kongresse und Ausstellungen), Stadthotels, Luxushotels und Freizeithotels. Zu den Mice-Hotels gehören in Bangkok das Asiatique The Riverfront mit 800 Zimmern und Immobilen in Pattaya. Für Pattaya sind zwei Hotels mit insgesamt 1.298 Zimmern und Einkaufszentren vorgesehen.

Geschäftsreisende sind eines der wichtigsten Segmente und gelten als Premiumgäste. Sie haben im vergangenen Jahr 52 Prozent zum Umsatz des Unternehmens beigetragen. Diesem Segment folgen Freizeithotels (20,5%), Stadthotels (16,5%) und Luxushotels (11%). AWC plant, bis 2025 insgesamt 27 Hotels mit 8.506 Zimmern zu besitzen, von denen rund 4.400 Zimmer auf Mice-Hotels entfallen.