Von: Björn Jahner | 19.02.23

BANGKOK/DOHA: Mitglieder des Qatar Airways Privilege Club können jetzt in Zusammenarbeit mit Qatar Duty Free in fast 200 Geschäften am Hamad International Airport Avios-Punkte sammeln und einlösen.

Eine weitere Neuerung ist, dass Passagiere an allen Abflugorten beim Einchecken mit Avios-Punkten belohnt werden, die bis zu 120 Minuten vor Abflug gutgeschrieben werden. Avios ist die Prämienwährung des Qatar Airways Privilege Club und bietet den Stammgästen der Fluggesellschaft bequeme Zahlungsmöglichkeiten.