Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

BANGKOK: Dank der verbesserten Kaufkraft der Thais sollen die Autoverkäufe im zweiten Halbjahr leicht zunehmen. Laut Phasu Loharachun, dem ständigen Sekretär des Industrieministeriums, generiert die Automobilindustrie hohe Einnahmen für das Land. Die Zahl der in diesem Jahr hergestellten Fahrzeuge soll bei 2,2 Millionen liegen, ähnlich wie im Vorjahr. Davon entfällt die Hälfte auf Inlandsverkäufe und die andere Hälfte auf den Export.

Phatthanadej Arsasapphakit, Präsident der Fast Auto Show Thailand 2019, glaubt, dass der anhaltende Handelskrieg zwischen den USA und China die Branche in Bezug auf Neu- und Gebrauchtwagenverkäufe nicht beeinträchtigen wird. Inzwischen dürften auch die Verkäufe von Elektrofahrzeugen aufgrund des technologischen Fortschritts weiter zunehmen. Die Privatwirtschaft organisiert die Fast Auto Show Thailand 2019, die von mehr als 20 Neuwagen- und Gebrauchtwagenbetreibern unterstützt wird. Mindestens 2.000 Neuwagen und 1.000 Gebrauchtwagen sollen verkauft werden. Die Auto Show geht bis zum 30. Juni im BITEC Exhibition and Convention Center in Bang Na.