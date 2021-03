Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.21

In Bangkok stehen Fahrzeuge auf einer Straße im Stau. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Rückgang beim Absatz von Neufahrzeugen ist auch im Monat Februar nicht gestoppt worden.

Nach Angaben der Federation of Thai Industries (FTI) sind die inländischen Autoverkäufe in Thailand im Februar den zweiten Monat in Folge gesunken, und zwar um 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 58.960 Fahrzeuge. Im Januar waren die Verkäufe im Jahresvergleich um 21,3 Prozent auf 55.208 Autos eingebrochen.