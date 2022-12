Autoverbandsfunktionär wird Schweizer Umwelt- und Verkehrsminister

BERN: Das Schweizer Umwelt- und Verkehrsministerium wird künftig von dem bisherigen Verbandspräsidenten von Auto Schweiz geleitet. Albert Rösti (58) übernimmt das Ministerium am 1. Januar, wie die Regierung am Donnerstag in Bern mitteilte. Die schweizerische Energie-Stiftung fürchtet, dass die Schweiz nun «from Hero to Zero, von der Heldin zum Stillstand oder gar in den Rückwärtsgang» wechselt. Zum Ministerium gehören auch die Bereiche Energie und Kommunikation. Auto Schweiz vertritt die Automobilimporteure.

Rösti gehört der rechten Schweizerischen Volkspartei (SVP) an. Er war am Mittwoch vom Parlament in die Regierung gewählt worden. Seine sozialdemokratische Vorgängerin Simonetta Sommaruga tritt zurück.

Die Schweizer Regierung unterscheidet sich deutlich von den Regierungen anderer Demokratien. Sieben Bundesräte teilen sich sämtliche Ministerien untereinander auf. Sie vertreten in der Regel die vier größten Parteien im Land und bleiben meist unabhängig von den Ergebnissen der Parlamentswahlen über zehn und mehr Jahre im Amt, ehe sie selbst ihren Rücktritt erklären. Die Ressortzuständigkeiten wechseln mitunter.

Die Zuständigkeiten des ebenfalls zurücktretenden Finanzministers Ueli Maurer übernimmt ab 1. Januar die bisherige Justizministerin Karin Keller-Sutter. Ihre Aufgaben übernimmt die am Mittwoch neu gewählte Elisabeth Baume-Schneider. Unverändert in ihren Ämtern bleiben Innen- und Gesundheitsminister Alain Berset, Außenminister Ignazio Cassis, Verteidigungsministerin Viola Amherd und Wirtschaftsminister Guy Parmelin.