Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.20

BANGKOK: Die Autoproduktion ging in der ersten Hälfte des Jahres 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 43,1 Prozent auf 606.132 Einheiten zurück, was hauptsächlich auf die Beschränkungen der Regierung in der Coronakrise und die schwache Kaufkraft zurückzuführen ist.

„Die FTI ist besorgt, dass es zu einem zweiten Ausbruch von Covid-19 kommen könnte, was einen Schlag für die Kaufkraft der Menschen bedeuten und dazu führen würde, dass die Fabriken wieder geschlossen werden", sagte Surapong Paisitpatanapong, Sprecher des Automobilclubs der Federation of Thai Industries (FTI).

Die Autoverkäufe in Thailand sanken in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 37,2 Prozent auf 328.604 Einheiten. Laut FTI ging der Export in der ersten Jahreshälfte im Jahresvergleich um 37,4 Prozent auf 350.550 Einheiten zurück. Der Club erwartet, dass sich Thailands Automobilkonjunktur in den kommenden Monaten erholen wird.