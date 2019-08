Von: Redaktion DER FARANG | 08.08.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Siri Ventures, die Risikokapitalsparte des Immobilienentwicklers Sansiri, will im vierten Quartal in Zusammenarbeit mit Airovar und der National Science and Technology Development (NSTDA) die ersten kommerziellen Testfahrten mit autonomen Autos starten.

Die Probefahrten sollen in der Siri Ventures Private PropTech Sandbox in der Nähe der Sukhumvit Soi 77 stattfinden. Zu den weiteren Innovationen des Unternehmens zählen Drohnen als Lufttaxis. Laut Jirapat Janjerdsak, dem Technik-Chef von Siri Ventures, sollen autonome Autos und Lufttaxidrohnen den Lebensstil sicherer und komfortabler machen und die Transportindustrie im Land stärken.

Airovr entwickelt die Infrastruktur für autonome Elektroautos, während NSTDA für die integrierten Sensoren für autonome Autos, Navigationssysteme, Steuerung und Kontrolle sowie hochauflösende 3D-Karten verantwortlich ist. Bei der Lieferung von Drohnen wird Siri Ventures mit Fling, einem thailändischen Drohnenentwickler, zusammenarbeiten. Der Test beginnt, sobald er von den zuständigen Behörden genehmigt wurde.