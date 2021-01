Automaten zur Reisepasserneuerung

BANGKOK: Um das Covid-19-Risiko durch physische Kontakte bei Behördengängen zu senken, lässt das thailändische Außenministerium Automaten aufstellen, an denen thailändische Staatsbürger Anträge auf Erneuerung ihrer Reisepässe stellen können.

Gemäß dem Generaldirektor des Außenministeriums Chatri Archjananun ging der erste sogenannte „passport kiosk“ am 29. Januar in der temporären Zweigstelle des Passamtes im MBK Center an der Phayathai Road in den Testbetrieb. Die Automatenzahl soll bis Mai auf 15 erhöht werden. Neben zehn Serviceautomaten in der Shopping Mall sind auch fünf in deren Außenbereich vorgesehen, wovon besonders Berufstätige profitieren sollen, da sie ihnen auch außerhalb der Öffnungszeiten des Einkaufszentrums zur Verfügung stehen.

Automaten verkürzen Beantragungszeit

Gemäß Khun Chatri dauert die Beantragung eines neuen Reisepasses am Schalter im Passamt mit Personal im Schnitt 12 Minuten, an den Automaten soll die Bearbeitungszeit nicht mehr acht Minuten betragen. Für die Reisepass-Erneuerung am Automaten werden die Passdaten benötigt, die beantragende Person muss zudem mindestens 20 Jahre alt sein.

Da die automatengestützte Reisepasserneuerung papierlos und ohne menschlichen Kontakt erfolgt, ist sie laut Khun Chatri eine sichere Alternative zum Behördengang in Pandemiezeiten.