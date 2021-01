BANGKOK: Die Autobauer rechnen in diesem Jahr mit dem Verkauf von 840.000 Fahrzeugen. Das wäre gegenüber 2020 ein Anstieg von sechs Prozent.

Im vergangenen Jahr hat die Automobilindustrie in Thailand 790.000 Fahrzeuge abgesetzt, das waren wegen des Covid-19-Ausbruchs 20 Prozent weniger als in 2019. Charnchai Trakarn-udomsuk, Präsident von Mazda Sales sagte, Mazda werde seine Produktpalette für dieses Jahr mit dem neuen BT-50 Profi-Pickup stärken. Das soll dazu beitragen, beim Verkauf die 50.000er-Marke zu überschreiten bei einer Steigerung um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

MG wird ein neues Elektrofahrzeug auf den Markt bringen, um die ZS EV- und EP-Serie zu ergänzen. „Wir werden außerdem landesweit 600 zusätzliche Schnellladestationen schaffen, um sicherzustellen, dass Autokäufer Zugang zu einem flächendeckenden Ladenetz haben“, erklärte Phongsak Lertrudeewatthanawong, stellvertretender Geschäftsführer von MG Sales.

Toshiaki Maekawa, Präsident von Tri Petch Isuzu Sales, bekräftigte, dass sich der Automarkt seit September letzten Jahres allmählich erhole, vor allem in den Bereichen Kleinlastwagen und Pick-ups. Das sei auch auf die Ausweitung von E-Commerce und Heimlieferdiensten zurückzuführen. „Viele Menschen sind nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes in den Großstädten nach Hause zurückgekehrt und haben neue Berufe in der Landwirtschaft oder im Lieferverkehr ergriffen. Das hat den Verkauf von Pick-ups für den gewerblichen Einsatz in die Höhe getrieben", so Toshiaki.

Shigeto Kimura, Präsident von AP Honda, bestätigte, dass der Verkauf von Motorrädern im letzten Quartal 2020 langsam zugelegt und im gesamten Jahr 1,52 Millionen Einheiten erreicht hat. In diesem Jahr erwarte die Branche trotz der neuen Welle von Covid-19 einen Absatz von 1,54 Millionen Einheiten.