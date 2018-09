Autofreier Tag in Bangkok am 22. September

Am Autofreien Tag am 22. September werden in Bangkok wieder Radtouren durch die Stadt organisiert. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) organisiert am Autofreien Tag am Samstag, 22. September verschiedene Aktivitäten, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu fördern und das Treibhausgas Kohlendioxid zu reduzieren.

Der autofreie Tag findet jährlich in vielen Städten auf der ganzen Welt am 22. September statt. In Bangkok wird traditionell die Silom Road in einen großen Radweg umgewandelt, ein Spaß für Groß und Klein.