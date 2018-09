BANGKOK: In ihrem Pick-up ertrank am frühen Donnerstag eine Frau, als sie in einem 100 Meter langen Tunnel, der zu ihrer Wohnsiedlung führte, von ansteigenden Fluten überrascht wurde.

Rettungskräfte der Stiftung Por Tek Tueng kamen kurz nach zwei Uhr am Unglücksort an, als das Wasser in der Unterführung der Airport-Rail-Link-Eisenbahn bereits 2,5 Meter hoch stand. Verwandte der ertrunkenen Frau berichteten der Polizei, sie habe gewusst, dass der Tunnel überflutet werden könne. Ihr Fahrzeug sei in dem ansteigenden Wasser steckengeblieben, und die Frau habe per Handy zu Hause angerufen und um Hilfe gebeten. Arbeiter, die von der Familie zum Tunnel geschickt wurden und dort tauchten, konnten die 41-Jährige nicht erreichen. Rettungskräfte bargen die Leiche gegen 5.30 Uhr und brachten sie zur Autopsie ins Polizeikrankenhaus.