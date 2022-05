Autofahrer strömten zu den Tankstellen

BANGKOK: Autofahrer in Bangkok und in anderen Provinzen strömten am Samstag zu den Tankstellen, um ihre Tanks rechtezeitig aufzufüllen, bevor die Dieselpreis-Subvention am Sonntag aufgehoben wurde.

Der Dieselpreis wurde am Sonntag um 2 Baht pro Liter erhöht, nachdem die Kraftstoffpreise aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts weltweit stark gestiegen waren.

Am Samstagabend war die PTT-Tankstelle in der Soi Phetkasem 81 im Bangkoker Stadtteil Nong Khaem überfüllt mit Autofahrern, die darauf warteten, ihre Fahrzeuge aufzutanken.

An der gleichen Tankstelle trafen auch Fischer ein, die ihre Lastwagen auftanken wollten, um später ihre Fischerboote zu betanken, wie lokale Medien berichteten.

Die Regierung hat am Samstag ihre Politik beendet, den Dieselpreis auf 30 Baht pro Liter zu begrenzen. Die Preiserhöhung vom Sonntag um 2 Baht wurde am Mittwoch vom Exekutivausschuss des Kraftstofffonds genehmigt. In der Zwischenzeit wurde der neue Höchstpreis für Diesel auf 35 Baht pro Liter festgesetzt.

Der Ausschuss wird den Preis in den kommenden Monaten schrittweise um jeweils einen Baht anheben, bis er die neue Obergrenze erreicht hat.

Nach Angaben des Energieministeriums hat der Oil Fuel Fund rund 50 Milliarden Baht ausgegeben, um den Dieselpreis bei 30 Baht pro Liter zu halten. Die Regierung beschloss im April, diese Obergrenze aufzuheben, um die Belastung auf den Oil Fuel Fund zu verringern.