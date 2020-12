SAMUT PRAKAN: Einem Fahrer droht eine schwere Anklage, weil er unter Alkoholeinwirkung einen Krankenwagen bei dessen Einsatz gestoppt hatte. Der 46 Jahre alte Patient, der abgeholt werden sollte, starb später auf dem Weg in ein Krankenhaus.

Der Patient lag in kritischem Zustand in seinem Haus in Samut Prakan. Das Team des Krankenwagens schalteten Sirene und Notbeleuchtung ein und eilten zum Einsatzort. Auf der Fahrt schnitt ein Auto den Krankenwagen, blockierte die Fahrbahn und brachte die Ambulanz zum Anhalten. Der 38-jährige Autofahrer stieg aus seinem Fahrzeug, ging zum Krankenwagen und beschimpfte die Rettungskräfte. Eine Krankenschwester hielt den Vorfall auf ihrem Smartphone auf Video fest.

Die Polizei fand den Fahrer in seinem Haus. Eine Blutprobe ergab einen Alkoholgehalt von 1,9 Promille. Der Mann wird jetzt wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Behinderung eines Krankenwagens angeklagt. Die Familie des verstorbenen Patienten will den Fahrer wegen vorsätzlicher Tötung anzeigen.