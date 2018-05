Autofahrer standen im Vorjahr 56 Stunden im Stau

Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.18

BANGKOK: Thailands Autofahrer haben im Vorjahr durchschnittlich 56 Stunden im Stau gestanden.

Damit führt das Königreich die Liste der 38 untersuchten Länder an. Nach Angaben der Global Traffic Scorecard, die von dem in den USA ansässigen Transportanalyseunternehmen Inrix durchgeführt wird, sind Thailands Straßen total überlastet. Die 56 Stunden stellen aber gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung da, 2016 waren für das Königreich 61 Stunden errechnet worden. Hinter Thailand kommen Indonesien (51 Stunden) und Kolumbien (49 Stunden) auf Platz zwei und drei. Die Studie zeigt weiter, dass Los Angeles erneut als die Stadt mit den meisten Verkehrsstaus weltweit gilt. Die Fahrer verbrachten dort im Jahr 2017 durchschnittlich 102 Stunden im Stau, während der Hauptverkehrszeit. Wie im letzten Jahr wurden 5 der 10 Städte mit den größten Verkehrsstaus in den Vereinigten Staaten gefunden. Bangkok steht auf Platz 16 der am stärksten überlasteten Städte der Welt. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Ranking 2016 mit Platz 12. Laut der Studie rangieren Paris, London, New York und San Francisco vor Bangkok.