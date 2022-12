Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Mit dem Jahreswechsel naht in Thailand auch wieder die unfallträchtigste Zeit des Jahres, weshalb die Behörden die Verkehrsteilnehmer an den langen Wochenenden und an den Silvester-Feiertagen zu besonderer Vorsicht und Einhaltung der Verkehrsregeln auffordern.

Nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul hat Premierminister Prayut Chan-o-cha seine Besorgnis über die öffentliche Sicherheit während der drei langen Wochenenden in diesem Monat zum Ausdruck gebracht. Er wies das Verkehrsministerium, das Innenministerium, die Königlich-Thailändische Polizei und andere staatliche Stellen an, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Verkehrsgesetze und -vorschriften strikt durchzusetzen, um Unfälle während der Feiertage zu vermeiden.

Der Premierminister forderte die Verkehrsteilnehmer an den Feiertagen zu besonderer Vorsicht auf. Er fügte hinzu, dass Motorrad- und Autofahrer sich strikt an die Verkehrsgesetze halten sollten, damit Verkehrsunfällen entgegengewirkt werden kann.

Nach Angaben des thailändischen Unfalldatenzentrums wurden in diesem Jahr zwischen dem 1. Januar und dem 23. November 13.042 unfallbedingte Todesfälle gemeldet, über 834.130 Menschen wurden verletzt und 145 Menschen behindert.