SAKHON NAKHON: Drei Studenten kamen ums Leben, als der Fahrer eines weißen Toyotas an der Ban-That-Kreuzung in Sakon Nakhon bei hoher Geschwindigkeit das Rot einer Ampel nicht beachtete und das Auto mit dem Motorrad der jungen Menschen zusammenstieß.

Der Aufprall war so heftig, dass das Motorrad erst 50 Meter später zum Stehen kam. Zwei 21 und 22 Jahre alte Studenten starben am Unfallort, eine Frau wurde bewusstlos in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie wenig später ihren schweren Verletzungen erlag. Der Toyotafahrer war ein Soldat der Luftwaffe.