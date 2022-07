Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Glück im Unglück hatte ein Autofahrer, dessen Wagen am Sonntag gegen 3 Uhr morgens beim Passieren eines Tunnels im Bezirk Bua Yai in Nakhon Ratchasima plötzlich von einem Wasserschwall erfasst wurde. Der Tunnel befindet sich in der Nähe der Eisenbahnstrecke Chira Junction-Khon Kaen.

„Anwohner eilten dem Fahrer zu Hilfe, obwohl einige die Gelegenheit nutzten, um Fische zu fangen“, postete die Facebook-Seite „Tee Nee Bua Yai“ („Hier ist Bua Yai“) später am Sonntag.

Auf der Facebookseite hieß es, dass der Tunnel häufig überflutet wird, da die Pumpen in dem Gebiet nicht richtig funktionieren und die Autofahrer gezwungen sind, zu warten, bis das Wasser zurückgeht.

Die Facebookseite behauptete auch, dass die Thailändische Staatsbahn bereits über dieses Problem informiert, aber bisher noch nichts unternommen wurde.

Das thailändische Wetteramt hatte zuvor schwere bis sehr schwere Regenfälle in fast allen Teilen des Landes vorhergesagt.

„Die Menschen sollten sich auf schwere Wetterbedingungen einstellen, die Sturzfluten verursachen und Flussufer brechen können. Auch bei Gewitterschauern sollte man Vorsicht walten lassen“, warnte die Behörde.