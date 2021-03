Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.21

Foto: The Nation

PATTAYA: Die Autofähre zwischen Sattahip und Songkhla im tiefen Süden soll bald in See stechen. Nach Medienberichten soll sie später in der Provinz Prachuap Khiri Khan einen Stopp einlegen.

Die Reederei Sea Horse Ferry setzt ein 7.003 Tonnen schweres und 136,60 Meter langes Schiff namens „The Blue Dolphin“ ein. Es wird den Golf von Thailand mit einer Geschwindigkeit von 17 Knoten durchqueren. In der letzten Woche soll es einschließlich der Mannschaft die Sicherheitstests bestanden haben. Im kommenden Monat soll der Start der Fähre bekanntgegeben werden. Zu den Ticketpreisen gab es bisher keine Angaben.