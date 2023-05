PATTAYA: Am Sonntagabend (28. Mai 2023) wurde in Pattayas Soi Buakhao ein mutmaßlicher Autodieb von der Besitzerin des gestohlenen Wagens, Verwandten und einer Gruppe von Passanten so lange verfolgt, bis er gestellt und von der Polizei festgenommen wurde.

Der mutmaßliche Autodieb, Noppadon C., 25, wurde am Sonntag in den Abendstunden von der Polizei festgenommen, weil er im Verdacht stand, einer Thailänderin, Chonnikarn I., 38, einen Pick-up aus ihrem Haus in Pattaya gestohlen zu haben. Das Opfer hatte den Mann ursprünglich mit der Renovierung ihrer Wohnung beauftragt, bevor er angeblich versuchte, mit ihrem Wagen zu verschwinden.

Als Khun Chonnikarn gegen 22.00 Uhr bemerkte, dass ihr schwarzer MG-Pickup, den sie zusammen mit Khun Noppadon in der Garage geparkt hatte, fehlte, rief sie ihre Familie um Hilfe und machte sich auf die Suche nach dem Verdächtigen.

Kurz darauf entdeckte sie ihr Fahrzeug in der Soi Buakhao, das von dem Tatverdächtigen gelenkt wurde. Khun Chonnikarn und ihre Familie verfolgten daraufhin das Fahrzeug, wodurch der Verdächtige in Panik geriet.

In dem Versuch, sich der Festnahme zu entziehen, fuhr der mutmaßliche Autidieb rücksichtslos, wich von einer Seite zur anderen aus und stieß sogar mit mehreren Fahrzeugen zusammen.

Ein Verwandter der Wagenbesitzerin sprang daraufhin auf die Ladefläche des Pick-ups, schlug ein Fenster ein und probierte, die Tür von innen zu entriegeln, woraufhin der mutmaßliche Täter die Tür öffnete, vor der Gruppe floh und den Pick-up mitten auf der Soi Buakhao zurückließ.

Der Verdächtige versteckte sich dann in einem Zimmer in der Soi Buakhao, wo er von der Familie des Opfers und einer Gruppe barmherziger Samariter, die durch den Vorfall alarmiert worden waren und zu Hilfe kamen, gestellt wurde. Anschließend wurde er der Polizei übergeben.

Der Mann sagte gegenüber der Polizei aus, dass er nicht die Absicht gehabt hätte, den Pick-up zu stehlen, sondern ihn sich lediglich „geliehen“ habe, um einen kranken Verwandten zu besuchen. Er sei eigentlich auf dem Rückweg gewesen, um der Frau ihren Wagen zurückzugeben, beteuerte er.

Die Polizei schenkte seiner Aussage keinen Glauben und leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.