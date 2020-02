Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.20

BANGKOK: Die Fahrzeugproduktion fiel im Januar um fast 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 156.266 Einheiten zurück.

Nach Angaben der Federation of Thai Industries (FTI) wurden im Januar gegenüber Dezember über 16 Prozent mehr Autos montiert. Die Inlandsverkäufe lagen im Januar bei 71.688 Autos, das entspricht einem Rückgang von über 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit schrumpfte der Absatz im Jahresvergleich im achten Monat in Folge. In den Export gingen 65.295 Wagen, im Jahresvergleich ein Rückgang um fast 20 Prozent. Laut dem FTI-Sprecher Surapong Paisitpatanapong gingen die Lieferungen in fast alle Regionen zurück. Nur die Exporte in den Nahen Osten verzeichneten im vergangenen Monat ein Wachstum.