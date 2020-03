Autobomben verletzen Journalisten

Von: Redaktion DER FARANG | 17.03.20

YALA: Mindestens vier Menschen wurden verletzt, als zwei Autobomben am Verwaltungszentrum (SBAC) der südlichen Grenzprovinz Yala explodierten.

​Die Anschläge von mutmaßlichen militanten Separatisten ereigneten sich am Dienstag gegen 11 Uhr, als Journalisten das Zentrum besuchen wollten. Sie wollten Beamte über die Situation von Covid-19 in der Provinz befragen. Nach der ersten Explosion einer Bombe folgte wenig später eine zweite. Durch Schrapnelle der zweiten Autobombe wurden drei Journalisten und ein Polizist verletzt, berichtet die „Nation“. Sie wurden zur Behandlung in das Krankenhaus Yala gebracht. Bei „Siam Rath Online“ sind es fünf verletzte Polizisten und drei Journalisten, bei „Thai PBS“ 18 Verletzte – Polizisten, Soldaten, Journalisten und Dorfbewohner. In dem Verwaltungszentrum diskutierte Konteradmiral Somkiart Pholprayoon, Generalsekretär des SBPAC, mit Gouverneuren und Beamten der Gesundheitsdienste die Coronavirus-Lage in den fünf südlichen Provinzen.