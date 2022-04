Von: Björn Jahner | 25.04.22

MYAWADDY/MAE SOT: Am Samstagabend explodierte auf der myanmarischen Seite der Thailändisch-Myanmarischen Freundschaftsbrücke in Myawaddy – nahe der Grenzkontrollstelle – eine Autobombe und versetzte auch die Sicherheitsbehörden auf der thailändischen Seite der Brücke in Mae Sot in der Provinz Tak in höchste Alarmbereitschaft.

Bei dem Anschlag wurden ein vierstöckiges Gebäude und mehrere benachbarte Geschäfte beschädigt, Tote oder Verletzte wurden keine gemeldet. Nach Aussage der Grenzbeamten benötigte die Feuerwehr etwa eine Stunde für das Löschen des Brandes.

Kurz nach dem Anschlag soll eine Menschengruppe aufgetaucht sein, die mit den myanmarischen Grenzbeamten aneinandergeriet. Die Zusammenstöße dauerten Berichten zufolge etwa 15 Minuten, bevor sich die Gruppe in den Süden von Myawaddy zurückzog.

Berichten zufolge wurde am Sonntag ein Team von Soldaten aus Myanmar entsandt, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und Beweise zu sichern. In Folge des Anschlags wurden die Sicherheitsvorkehrungen auch am Grenzübergang in Mae Sot auf der thailändischen Seite der Grenze spürbar verschärft.

Das thailändische Patrouillenteam meldete, dass es auf eine Gruppe von Menschen aus Myanmar gestoßen war, die Berichten zufolge kurz vor der Explosion nach Thailand flüchtete. Die Grenzbeamten nahmen 24 Männer und 25 Frauen fest, die angaben, sie warteten auf Arbeitsvermittler, die sie nach Bangkok und in andere Provinzen bringen sollten. Sie gaben an, jeweils 20.000 Baht an die Schleuser gezahlt zu haben. Alle Festgenommenen sollen nach dem Gerichtsverfahren nach Myanmar abgeschoben werden.