Von: Björn Jahner | 28.07.23

PATHUM THANI: Ein hochrangiger Beamter des Department of Highways versicherte am Donnerstag (27. Juli 2023), dass die Lücken zwischen den Abschnitten einer Brücke in der Provinz Pathum Thani im Rahmen der Sicherheitsstandards akzeptabel seien.

Supachok Mee-amphol, stellvertretender Direktor des Highways Office 13, sagte, dass die fragliche Brücke – über eine Kreuzung an der Rangsit–Nakhon Nayok Road im Bezirk Thanyaburi in Pathum Thani in der Zentralregion des Landes – größere Lücken zwischen den Metallzähnen zweier Brückenabschnitte aufwies: 11 cm in einem Abschnitt und 14 cm im anderen.

Foto: The Nation

Er erklärte, dass sich die Lücken aufgrund von Temperaturschwankungen an den Brückenteilen vergrößert oder verkleinert haben.

„Die Lücken sind nicht größer als die Normen. Als gefährlich gelten Lücken, durch die ein Autoreifen eindringen kann“, betonte der Beamte.

Foto: The Nation

Er sagte jedoch auch, dass sein Büro ein Budget für die Reparatur und Verstärkung der Brücke beantragt habe, das im nächsten Haushaltsjahr erwartet werde.

Die Besorgnis über die Sicherheit der Brücke wuchs, nachdem ein Social-Media-Nutzer kürzlich auf seinem Facebook-Account Fotos von den wachsenden Lücken gepostet hatte.