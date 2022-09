Von: Björn Jahner | 02.09.22

BANGKOK: Die Autobahnbehörde wird nächste Woche das Kabinett um die Genehmigung eines zusätzlichen Budgets von 6,7 Milliarden Baht für den Bau der verbleibenden Teile der Autobahn Bang Pa-in–Saraburi–Nakhon Ratchasima bitten.

Eine Quelle des Ministeriums sagte, es habe das Verkehrsministerium und die Haushaltsbehörde darüber informiert, dass 16 verbleibende Teile des Autobahnprojekts eine Änderung der Baupläne erforderten, so dass ein zusätzliches Budget von 6,755 Milliarden Baht benötigt werde.

Die Quelle führte fort, dass Verkehrsminister Saksayam Chidchob das Kabinett während der wöchentlichen Sitzung am Dienstag um die Genehmigung des Antrags bitten wird.

Foto: The Nation

Das Projekt wurde am am 14. Juli 2025 vom Kabinett genehmigt und umfasst den Bau einer 196 Kilometer langen Autobahn, die Bang Pa-in in Ayutthaya mit der Provinz Saraburi und der Provinz Nakhon Ratchasima verbindet. Das Projekt wurde mit einem ursprünglichen Budget von 84,6 Milliarden Baht genehmigt und in 40 Teile aufgeteilt. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2016, und bisher wurden 24 Teile fertiggestellt.

Die Quelle erklärte, dass die verbleibenden 16 Teile nicht fertiggestellt wurden, weil die Bauarbeiten durch Probleme im Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit der Gebiete behindert wurden, was neue Entwürfe für die ausstehenden Teile erforderte. Die Bedingungen in den Gebieten haben sich seit der ersten Projektuntersuchung im Jahr 2018 geändert, so die Quelle.

Die Quelle führte fort, dass die Entwürfe geändert werden mussten, womit den öffentlichen Versorgungseinrichtungen in dem Gebiet sowie den Beschwerden der Bevölkerung Rechnung getragen wird.

Teile der Autobahn, die bereits fertiggestellt sind, sollen Ende nächsten Jahres für öffentliche Tests freigegeben werden. Das Mautsystem soll 2024 getestet werden, und die gesamte Autobahnstrecke soll 2025 für den Verkehr freigegeben werden.