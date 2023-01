Von: Björn Jahner | 16.01.23

PHAYAO: Die Autobahnbehörde hat einen kritischen Abschnitt der Autobahn Nr. 1 in der Provinz Phayao im Norden des Landes für 699,54 Mio. Baht ausgebaut. Von dem Ausbau sollen der Verkehr optimiert und der Tourismus gefördert werden.

Das Ministerium gab bekannt, dass 27,88 Kilometer der vierspurigen Straße, die auch als Phaholyothin Highway bekannt ist, neu asphaltiert wurden.

Der Highway ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Thailand und Laos. Die Autobahn wurde zwischen den Kilometersteinen 814+000 und 881+325 neu asphaltiert und führt durch die Bezirke Ngao in Lampang, Muang und Mae Jai in Phayao und Phan in Chiang Rai, so die Behörde.

Jede Seite der Straße hat zwei Fahrspuren mit einer Breite von 3,50 Metern. Durch den Ausbau wurde der Asphalt 15 Zentimeter dick.

Die Autobahnbehörde erklärte, dass sie die Straße ausgebaut und dadurch die Sicherheit erhöht habe, da es sich um eine Verbindungsstraße zwischen Thailand und Laos handelt. Mit dem Ausbau will die Regierung auch die Integration Thailands in die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft beschleunigen.