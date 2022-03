Von: Björn Jahner | 26.03.22

BANG PA-IN: Die neuen Auf- und Abfahrten der Autobahn Bang Pa-in–Nakhon Ratchasima werden rechtzeitig für den Songkran-Reiseverkehr fertiggestellt sein, teilten die Behörden am Freitag der Presse mit.

Chitpol Lao-an, Direktor des 2nd Nakhon Ratchasima Highways District, inspizierte den Bau der neuen Auf- und Abfahrten und sagte, er sei zuversichtlich, dass sie rechtzeitig zu den Songkran-Feiertagen eröffnet werden.

Bereits am kommenden Samstag (2. April) werden drei Auf- und Abfahrten für den Verkehr geöffnet, so Khun Chitpol.

Die erste Auf- und Abfahrt wird für den Verkehr in Fahrtrichtung Nakhon Ratchasima in der Nähe des Kilometermarker 65 an der Mittraparp Road im Bezirk Pak Chong geöffnet, die zweite wird die Schnellstraße mit der Hochstraße Sikhiu-Chiang Khan im Bezirk Sikhiu verbinden und die dritte liegt im Bezirk Kham Thale Sor in Nakhon Ratchasima.

Foto: The Nation

Khun Chitpol sagte, dass die Auf- und Abfahrt in Kham Thale Sor etwa 25 Prozent des Verkehrs von der Mittraparp Road bzw. etwa 25.000 Fahrzeuge täglich aufnehmen kann.