Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.19

PHUKET: Der erste Motorway mit Mautstellen auf der Ferieninsel soll Kathu mit Patong verbinden und in einer öffentlich-privaten Partnerschaft realisiert werden.

Die vier Kilometer lange Autobahn beginnt an der Phra Metta Road in Patong, führt über die Pisit Koranee Road bis zum Patong Hill, durchläuft einen 1,85 Kilometer langen Tunnel und endet in Kathu mit Anschluss an die Route Nr. 4029. Der Motorway wird sechs Fahrspuren haben, drei in jede Richtung. Die linke Fahrspur wird auf beiden Seiten für Motorräder freigegeben. Darauf haben lokale Behörden und Bewohner Phukets geachtet. Landesweit sind Autobahnen für Motorräder gesperrt. Der Straßenbau ist mit rund 14 Milliarden Baht veranschlagt worden. Der Motorway wird viel Verkehr von Nebenstraßen nehmen und zwei der belebtesten Gegenden der Insel verbinden. Noch aber fehlt die Genehmigung der Regierung.